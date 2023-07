Alphabet Inc. C: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 118,99 EUR

Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch bezüglich des Unternehmens Alphabet Inc. C, das gestern eine Kursentwicklung von +0,05% aufwies und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang um -4,65% verzeichnete.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +11,56%, entsprechend einem Kursziel von 118,99 EUR hat.

Aktuell gibt es 29 Kaufempfehlungen sowie weitere optimistische Einschätzungen für die Alphabet-Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,41.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie wird als stark kaufenswert eingestuft und besitzt ein hohes Potenzial zur Wertsteigerung.

• Alphabet Inc. C stieg am 11.07.2023 um +0,05%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 118,99 EUR (+11.56%)

• Es gibt aktuell 29 Kaufempfehlungen