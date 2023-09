Alphabet Inc. C: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 133,68 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel beträgt +8,33% des aktuellen Preises.

• Alphabet Inc. C verzeichnete eine negative Entwicklung um -2,40% am 21.09.2023

• Das mittelfristige Kursziel der Alphabet Inc. C liegt bei 133,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Gestern sank die Wertentwicklung von Alphabet Inc.C am Finanzmarkt um -2,40%. Dies fügt sich in eine negative Woche ein und lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Analysten hatten möglicherweise nicht mit einer solchen Entwicklung gerechnet; ihre Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc.C beträgt aktuell 133,68 EUR.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass diese Aktie innerhalb eines gemäßigten Zeitraums das oben genannte Niveau...