Alphabet Inc. C-Aktie: Deshalb noch vor den Zahlen handeln!

Alphabet Inc. C-Aktionäre fiebern gebannt dem 25.04. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen mit Sitz in Mountain View wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 1. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Alphabet Inc. C-Aktie haben?

Es sind nur noch 30 Tage bis die Alphabet Inc. C-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1.354,00 Milliarden USD die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre wie Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Marketscreener aktuell mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hatte Alphabet Inc. C in 2022 Q1 noch einen Umsatz von 68,01 Milliarden USD erzielt, wird jetzt mit einem...