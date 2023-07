Alphabet Inc. C: Aktie mittelfristig unterbewertet – Kursziel bei 119,42 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und das wahre Kursziel liegt um -1,09% vom gegenwärtigen Stand entfernt.

• Am 28.07.2023 stieg die Alphabet Inc. C um +2,42%

• Das aktuelle Kursziel für Alphabet Inc. C liegt bei 119,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Gestern hat sich die Alphabet Inc. C-Aktie an den Finanzmärkten um +2,42% gesteigert und summierte damit in einer vollständigen Handelswoche auf einen Anstieg von +9,13%. Dies zeigt eine relativ optimistische Tendenz am Markt.

Es ist jedoch nicht bekannt ob die Bankanalysten diese Entwicklung so erwartet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc.C exakt 119,42 EUR.

Im Durchschnitt sind Spezialisten der Meinung dass die Aktie innerhalb eines bestimmten...