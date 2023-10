Alphabet Inc. C: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 134,39 EUR

An der Börse hat die Alphabet Inc. C-Aktie gestern um +2,01% zugelegt und auch in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,63% verzeichnet. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Das Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 134,39 EUR, was einem Potential von +2,57% entspricht. Dieser Meinung sind im Durchschnitt Bankanalysten und empfehlen den Kauf der Aktie.

Aktuell gibt es 32 kaufempfehlende sowie 13 neutral eingestellte Analysten und nur neun Experten bewerten die Aktie mit Halten oder Verkaufen.

Laut dem Guru-Rating bleibt das Rating unverändert bei 4,43.