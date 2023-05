Alphabet Inc. C: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 120,16 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet betrachtet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +5,96%. Das aktuelle Kursziel liegt demnach bei 120,16 EUR.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Alphabet Inc. C-Aktie einen Rückgang um -0,92%, was zu einer negativen Gesamtperformance von -1,10% in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt momentan relativ pessimistisch ist.

Trotz dieser Entwicklung sind insgesamt 91,84% der befragten Analysten weiterhin optimistisch bezüglich des Investments in die Alphabet Inc. C-Aktie. Konkret empfehlen 32 Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere 13 als “Kauf”. Lediglich vier Experten haben eine neutrale Einschätzung (“halten”) abgegeben.

Das Guru-Rating hat sich nicht geändert...