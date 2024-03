Alphabet Inc. C Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Alphabet bei 134,05 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 150,77 USD liegt, was einer Distanz zum GD200 von +12,47 Prozent entspricht und als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 143,05 USD, was einem Abstand von +5,4 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Alphabet in den letzten Wochen eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Alphabet eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten haben die Aktie von Alphabet in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Alphabet, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 136,5 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -9,46 Prozent führt und die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.

Sollten Alphabet Inc. C Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Alphabet Inc. C jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet Inc. C-Analyse.

Alphabet Inc. C: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...