Alphabet Inc. C Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Alphabet-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 131,07 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs (145,94 USD) um +11,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 141,01 USD ergibt eine Abweichung von +3,5 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie also ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation (Wert: 44,21), was der Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Alphabet-Aktie sind alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Auf Grundlage der abgegebenen Kursziele ergibt sich ein Durchschnitt von 136,5 USD, was eine mögliche Abnahme um -6,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (145,94 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht", was der Alphabet-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alphabet besonders positiv diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Themen überwiegend positiv, was der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

