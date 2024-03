Alphabet Inc. C Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen die Alphabet-Aktie bewertet. Alle 3 Bewertungen waren "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Alphabet-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analysen zu Alphabet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für Alphabet liegt bei 136,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie laut den Analysten in Zukunft um 3,31 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 141,18 USD. Aufgrund dieser Prognose wird die Empfehlung für die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend bekommt Alphabet also ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in sozialen Medien gegenüber der Alphabet-Aktie ist neutral. Die Kommentare und Beiträge waren neutral und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung auch als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alphabet-Aktie zeigt einen Wert von 14. Dies bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 54,75, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Alphabet basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 133,46 USD für die Alphabet-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 141,18 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 142,1 USD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend positives Bild für die Alphabet-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Stimmung der Anleger in sozialen Medien, dem RSI und der technischen Analyse.