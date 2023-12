Alphabet Inc. C Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Alphabet-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 122,59 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 136,64 USD liegt und somit einen Abstand von +11,46 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, mit überwiegend neutralen Themen rund um die Alphabet-Aktie. Aufgrund dieser Analyse erhält die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alphabet-Aktie liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit mehrheitlich als "Gut", basierend auf 9 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt jedoch ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alphabet Inc. C-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alphabet Inc. C jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet Inc. C-Analyse.

Alphabet Inc. C: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...