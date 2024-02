Alphabet Inc. C Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analyse von Aktienkursen geht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Aktien von Alphabet auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Alphabet in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Alphabet derzeit bei 129,45 USD, während der aktuelle Kurs bei 142,38 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +9,99 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit 139,38 USD, was einem Abstand von +2,15 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Alphabet daher die Gesamtnote "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz um Alphabet wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine erhöhte Aktivität hin, was zu einer positiven Einschätzung als "Gut" führt.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI von Alphabet derzeit auf 65,41 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Alphabet somit in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.