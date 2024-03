Alphabet Inc. C Aktie: Was war das denn?

Die Einschätzung der Aktienkurse von Alphabet basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren, ebenso wie die Themen, die Nutzer in den letzten Tagen diskutierten. Daher erhält die Aktie die Gesamteinstufung "Neutral".

Langfristig betrachtet wird die Alphabet-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 3 "Gut"-Bewertungen und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 136,5 USD festgesetzt, was eine zukünftige Performance von -9,46 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Alphabet-Aktie zeigt eine Ausprägung von 20,16 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,32, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Gut".

