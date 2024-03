Alphabet Inc. C Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Aktie der Alphabet wurde einer technischen Analyse unterzogen, um ihre aktuelle Markttendenz zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 132,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 136,38 USD liegt, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 142,52 USD, und der letzte Schlusskurs liegt bei -4,31 Prozent, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Alphabet-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Aktie von Alphabet langfristig als "Gut". In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 136,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,09 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alphabet liegt bei 64,89, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und Anlegern die Einschätzung, dass die Alphabet-Aktie als "Gut" bewertet wird.