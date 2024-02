Alphabet Inc. C Aktie: Was für ein Plan!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt drei Analystenbewertungen für die Aktie von Alphabet stattgefunden. Alle drei Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Alphabet-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 136,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,86 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 140,52 USD 0,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, liegt die Aktie 6,92 Prozent über dem GD200, was eine positive Einschätzung zur Folge hat.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie ist auch positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 68,54, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 51 deutet auf eine neutrale Situation hin. Somit wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Alphabet-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger.