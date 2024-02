Alphabet Inc. C Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für eine Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,04 Punkten und zeigt an, dass Alphabet weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50,42) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das bedeutet, dass das Alphabet-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt erhält.

Die Stimmung bei Alphabet in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Alphabet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 129,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 141,16 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +9,21 Prozent, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der Alphabet langfristig als "Gut"-Titel ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 7 Bewertungen positiv ausfallen und keine neutral oder negativ. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 133,2 USD, was einer Erwartung von -5,64 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.