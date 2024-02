Alphabet Inc. C Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?"

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei 124,68 EUR, was einem Abstand von -5,71% zum aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 02.02.2024 verzeichnete Alphabet Inc. C einen Anstieg um +0,58%. Trotzdem liegt das Kursziel laut Analysten weiterhin bei 124,68 EUR. Das Guru-Rating für die Aktie bleibt stabil bei 4,41.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die letzten fünf Handelstage und die gesamte Handelswoche zeigen eine negative Entwicklung von -7,30%. Die Marktstimmung ist daher derzeit eher pessimistisch. Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 124,68 EUR aus, was einem potenziellen Kursrisiko von -5,71% entspricht.

Analystenempfehlungen

Aktuell sind 33 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Alphabet Inc. C als ein starker Kauf zu bewerten ist. Weitere 13 Analysten sehen die Aktie als kaufenswert an, jedoch weniger optimistisch. 10 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt zeigen also 82,14% der Analysten eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie.

Fazit

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten zeigt der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Aktie weiterhin positiv bewertet wird, auch wenn es zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Marktstimmung und die Einschätzungen der Analysten zeigen eine positive Tendenz für die Aktie von Alphabet Inc. C, und Investoren sollten die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.

