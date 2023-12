Alphabet Inc. C Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Meinung um +1,12% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Alphabet Inc. C

Am 15.12.2023 verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C einen Kursanstieg von +0,48%. Das festgelegte Kursziel beträgt 123,12 EUR, während das aktuelle Guru-Rating bei 4,43 liegt, unverändert im Vergleich zur vorherigen Bewertung.

Einschätzungen der Analysten

Die vergangenen fünf Handelstage und die gesamte Handelswoche zeigen eine Kursveränderung von -0,64%. Diese vergleichsweise neutrale Markteinschätzung spiegelt sich in der aktuellen Kursentwicklung wider.

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie von Alphabet Inc. C mittelfristig ein Kursziel von 123,12 EUR erreichen wird. Dies würde Investoren ein Potential von +1,12% bieten. Allerdings herrscht keine einheitliche Meinung unter den Analysten. 33 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 11 weitere Analysten sie als Kauf einstufen. 10 Experten geben eine neutrale Bewertung ab.

Fazit

Insgesamt sind also 81,48% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die Aktie von Alphabet Inc. C. Dieser positive Ausblick wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand. Die Analyse der aktuellen Kursentwicklung und die Einschätzungen der Bankanalysten deuten auf eine unterbewertete Aktie hin.

