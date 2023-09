Alphabet Inc. C Aktie: Starke Performance und positive Analystenprognosen erwarten

Die Alphabet Inc. C Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt und wird von Analysten weiterhin positiv eingeschätzt. Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 50 Tagen erwartet, und es wird mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich um +35,80% steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren Experten einen Umsatzanstieg von +7,70 Prozent und einen Gewinnzuwachs von +23,00 Prozent. Der Gewinn pro Aktie soll auf 4,12 EUR steigen.

Investoren haben bereits positiv auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, und der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen um +6,36% gestiegen.

Analysten schätzen den zukünftigen Kurs der Alphabet Inc. C Aktie auf Basis der aktuellen Daten auf 131,24 EUR ein. Dies würde einem Gewinn von +4,08% innerhalb eines...