Alphabet Inc. C Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Alphabet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 49,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass Alphabet weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40,18 im neutralen Bereich. Somit wird Alphabet insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einem "gut" Rating führt. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "gut" Rating führt. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher ein "gut" Rating.

Von Analysten wird die Alphabet-Aktie aktuell ebenfalls positiv bewertet, mit 9 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent hin, was einer "schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Alphabet in dieser Hinsicht eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphabet derzeit bei 122,59 USD, was zu einer "gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 136,64 USD, was einem Abstand von +11,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 134,89 USD angenommen, was zu einem "neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "gut".