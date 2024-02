Alphabet Inc. C Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Alphabet-Aktie wird laut technischer Analyse derzeit neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,98 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -3,33 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Alphabet-Aktie als "Gut" eingestuft. Von insgesamt drei Bewertungen fallen drei positiv und keine negativ aus. Das Kursziel der Analysten liegt bei 136,5 USD, was zu einer prognostizierten Performance von -0,78 Prozent führen würde. Somit erhält die Aktie auch für das Kursziel ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 76, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 58,74 als neutral einzustufen. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alphabet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Alphabet-Aktie ist laut Messungen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Alphabet-Aktie aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen ein neutrales bis schlechtes Gesamtrating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alphabet Inc. C-Analyse vom 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alphabet Inc. C jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet Inc. C-Analyse.

Alphabet Inc. C: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...