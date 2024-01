Alphabet Inc. C Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Alphabet-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 122,59 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 136,64 USD liegt und einen Abstand von +11,46 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich für die Alphabet-Aktie ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden analysierten Zeiträume.

Die Bewertung der Analysten für die Alphabet-Aktie fällt ebenfalls positiv aus, mit 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten eine mögliche Abwärtsbewegung von -8,1 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet zeigt, dass die Aktie derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,31 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (40,18 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Alphabet-Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was auf erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung eine überwiegend positive Bewertung.