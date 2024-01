Alphabet Inc. C Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Alphabet-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 122,59 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 136,64 USD lag und damit einen Abstand von +11,46 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der aktuelle Kurs mit 134,89 USD um +1,3 Prozent höher, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit auch als "Gut". Von insgesamt 9 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv, während keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (125,57 USD) hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Wortmeldungen der privaten Nutzer zeigen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Alphabet liegt derzeit bei 49,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 40,18 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Alphabet-Aktie daher als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse eingestuft.