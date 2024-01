Alphabet Inc. C Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Alphabet-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysefaktoren. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 122,59 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +1,3 Prozent, was wiederum ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich für die Alphabet-Aktie eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Analysten bewerten die Alphabet-Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf 9 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine Updates im letzten Monat gab, prognostizieren Analysten dennoch ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen, des RSI und des Sentiments ein positives Gesamtrating.