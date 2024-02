Alphabet Inc. C Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Alphabet liegt der 7-Tage-RSI bei 64,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,31 eine neutrale Bewertung an.

Die Betrachtung der Stimmung in sozialen Medien ergab überwiegend positive Kommentare zu Alphabet. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt bewerten Analysten die Aktie von Alphabet langfristig als "gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Obwohl das durchschnittliche Kursziel bei 136,5 USD liegt, was einer Erwartung von -5,27 Prozent entspricht, wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Alphabet und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.