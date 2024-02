Alphabet Inc. C Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Alphabet liegt bei 68,54, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Alphabet daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Alphabet mit 140,52 USD derzeit -0,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,92 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Alphabet auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Alphabet-Aktie abgegeben, von denen 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Alphabet-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphabet vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 136,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,86 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Alphabet somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.