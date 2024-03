Alphabet Inc. C Aktie: Keine Angst!

Alphabet-Anleger: Positives Sentiment in sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde Alphabet von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war deutlich geringer, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten ergab sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 3 positive und keine negativen Empfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alphabet lag bei 136,5 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -1,44 Prozent entspricht. Daher wurde das Rating als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob Alphabet überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergaben eine "Neutral"-Bewertung, da Alphabet weder überkauft noch überverkauft war.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Einschätzung für Alphabet, basierend auf dem Sentiment in sozialen Medien, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.

