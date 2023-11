Alphabet Inc. C Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der aktuelle Kurs der Alphabet-Aktie liegt bei 126,67 USD und liegt damit 8,3 Prozent über dem GD200 (116,96 USD). Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 135,32 USD. Das bedeutet einen Abstand von -6,39 Prozent und wird daher als "Schlecht"-Signal gewertet. Insgesamt wird der Aktienkurs der Alphabet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Die Kommentare und Befunde zu Alphabet waren neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Alphabet-Aktie abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Updates der Analysten vor. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 126,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -0,23 Prozent entspricht. Daher wird auch hier die Einstufung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Alphabet liegt bei 82,02 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt im neutralen Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie der Alphabet daher mit einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

