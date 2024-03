Alphabet Inc. C Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, je nach Intensität und Richtung der Diskussionen. Eine Analyse von Alphabet ergab eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Alphabet liegt bei 53,69 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 56,39. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Alphabet bei 133,04 USD verläuft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt mit 135,41 USD nur um +1,78 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 142,04 USD, was einer Differenz von -4,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alphabet besonders negativ diskutiert, mit überwiegend negativer Kommunikation an sechs von zehn Tagen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.