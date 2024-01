Alphabet Inc. C Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet betrachten, stellen wir fest, dass der 7-Tage-RSI aktuell 49,31 Punkte beträgt. Dies deutet darauf hin, dass Alphabet derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 40,18, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Alphabet liegt derzeit bei 122,59 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst hat einen Abstand von +11,46 Prozent aufgebaut, was ein positives Signal ist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt kann die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher als "Gut" eingestuft werden.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Alphabet war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wird die Alphabet-Aktie derzeit überwiegend als "Gut" bewertet, basierend auf 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (125,57 USD) deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Alphabet daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.