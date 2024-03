Alphabet Inc. C Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positive Bewertungen zu Alphabet in den sozialen Medien abgegeben. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Alphabet zeigt sich eine interessante Ausprägung, da die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Alphabet liegt der RSI7 aktuell bei 44,7 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Damit erhält das Alphabet-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating im Bereich des RSI.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alphabet liegt bei 136,5 USD, was einer Entwicklung um -1,44 Prozent entspricht. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen und Bewertungen zu dem Ergebnis, dass die Anleger-Stimmung bezüglich Alphabet als "Gut" eingestuft werden kann.