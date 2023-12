Alphabet Inc. C Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Anleger von Alphabet haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien erhalten. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Alphabet aktuell bei 122,59 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 136,64 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +11,46 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Alphabet vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 125,57 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent entspricht und somit einer "Schlecht"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Alphabet eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Dies wird mit "Gut" bewertet. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Alphabet-Aktie führt.