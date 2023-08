Alphabet Inc. C Aktie: Geht es jetzt los?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Alphabet am 08.08.2023, 04:27 Uhr, mit dem Kurs von 128.11 USD. Die Aktie der Alphabet wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Alphabet auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Alphabet-Aktie ein Durchschnitt von 104,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 128,11 USD (+22,24 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 123,32 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Alphabet ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Alphabet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Alphabet erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphabet vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (127,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 128,11 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Alphabet erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Alphabet ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alphabet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,07, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,12, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

