Alphabet Inc. C Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Alphabet liegt der RSI bei 20,16, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 42,32, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Alphabet also ein "Gut"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden untersucht, um die Stimmungslage zu erfassen. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Aktie auf sozialen Plattformen fiel auf, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die von Nutzern aufgegriffen wurden, waren vor allem neutral. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Alphabet-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Alphabet also verschiedene Bewertungen: "Gut" für den RSI, "Schlecht" für das Sentiment und den Buzz, "Neutral" für die sozialen Plattformen und wieder "Gut" aus charttechnischer Sicht.