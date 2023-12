Alphabet Inc. C Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Alphabet-Aktie: Analyse der Anleger-Stimmung und technischen Indikatoren

In den letzten zwei Wochen wurde die Alphabet-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für die 7- und 25-Tage-Basis derzeit im neutralen Bereich liegt. Der 7-Tage-RSI beträgt 49,31 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 40,18 Punkten. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung des RSI für die Alphabet-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung dieses Punktes führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hindeutet, dass die Aktie zunehmend Beachtung seitens der Anleger erfährt. Daher erhält die Alphabet-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine positive Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphabet verläuft aktuell bei 122,59 USD, während der Aktienkurs selbst bei 136,64 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Aktie jedoch nur eine geringfügige Differenz von +1,3 Prozent auf, was zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung und technischen Indikatoren eine insgesamt positive Bewertung für die Alphabet-Aktie.