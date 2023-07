Alphabet Inc. C Aktie im Aufwärtstrend: Prognose zeigt Umsatzsprung und Gewinnanstieg

Der aktuelle Kurs liegt über dem GD50 und zeigt damit eine positive Tendenz. Die Alphabet Inc. C Aktie hat in den letzten 6 Monaten um +30,00% zugelegt und befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend.

Fazit:

Die Quartalsbilanz der Alphabet Inc. C wird in 88 Tagen erwartet und die Erwartungen der Analysten sind positiv. Ein Umsatzsprung von +7,70% wird prognostiziert, ebenso wie ein Gewinnanstieg von +26,40%. Auf Jahressicht sollen der Umsatz um +6,10% steigenfallen und der Gewinn um +16,70%. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen bereits einen Anstieg von +9,16% verzeichnet und die Charttechnik zeigt einen stark positiven Trend.

Bitte beachten Sie jedoch bei jeder Investitionsentscheidung die individuelle Risikobetrachtung sowie Ihre persönliche Anlagestrategie.