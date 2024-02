Alphabet Inc. C Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Bezug gesetzt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Alphabet wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf einer 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alphabet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Alphabet liegt bei 51,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt und vergeben der Alphabet-Aktie das Rating "Gut". Von insgesamt 3 Bewertungen fallen 3 positiv aus, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 136,5 USD, was einer erwarteten Performance von -2,86 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität im Internet deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Alphabet hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die dominanten Themen rund um den Wert waren ebenfalls positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie somit überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Analysteneinschätzung und die Anleger-Stimmung.