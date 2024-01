Alphabet Inc. C Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Alphabet auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 49,31 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,18 eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Alphabet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Alphabet derzeit bei 122,59 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt wird die Alphabet-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen und Einschätzungen.