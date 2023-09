Alphabet Inc. C Aktie: Analysten sehen +6,43% Wachstum und prognostizieren weiteren Anstieg

Die Alphabet Inc. C Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Aufwärtstrend von +6,43% verzeichnet. Die Analysten sehen die Zukunft der Aktie optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +7,70% auf 74,31 Mrd. EUR und des Gewinns um +23,00% auf 4,15 EUR pro Aktie auf Jahressicht.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 49 Tagen erwartet. Laut aktuellen Analysen könnte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +9,80% auf 70,38 Mrd. EUR steigen und der Gewinn um +35,80% auf 17,53 Mrd. EUR.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung bei Alphabet Inc. C mit einem starken Aufwärtstrend und keinem Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt 50.

Aktionäre können laut Expertenschätzungen innerhalb von 12 Monaten mit einem Gewinn von +4,02% rechnen und ein Kursziel von 132,04 EUR erreichen.

Es...