Alphabet Inc. C Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Alphabet-Aktie hat laut der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) überschritten und wird daher als "Gut" eingestuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 136,64 USD, was einem Abstand von +11,46 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut" auf Basis beider Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Bewertung der Analysten für die Alphabet-Aktie ist ebenfalls positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 125,57 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alphabet zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 49,31 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 40,18 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Alphabet-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung.