Alphabet Inc. C: 120,68 EUR - das Kursziel

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und weist ein Kursziel von 120,68 EUR auf. Dies entspricht einem Potenzial von +3,20% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 26.05.2023 legte die Alphabet Inc. C um +0,87% zu.

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,57.

• Der Optimismus der Analysten liegt bei beeindruckenden +91,84%.

Ein neutraler Trend in den letzten fünf Handelstagen führt zu einer relativen Ausgeglichenheit des Marktes mit einem Gesamtergebnis von -0,35%. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist klar: Sie sehen eine starke Kaufempfehlung für insgesamt 32 Experten und eine optimistische Einschätzung für weitere 13 Analysten.

Lediglich vier Experten vergeben das Rating “halten”. Ein bewährter Trend-Indikator bestätigt diese positive Einschätzung mit dem “Guru-Rating”, welches...