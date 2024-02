Alphabet-Anleger wird’s freuen!

Investoren: Die Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Ergebnisse zu Alphabet auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Alphabet in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Alphabet hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Alphabet liegt bei 140,52 USD und ist damit inzwischen -0,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +6,92 Prozent liegt. Daraus ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung der Aktie als "Gut" für beide Zeiträume.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Bewertungen von Analysten für die Alphabet-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Alphabet-Aktie. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphabet vor. Aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 136,5 USD. Das bedeutet ein Abwärtspotenzial von -2,86 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 140,52 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Alphabet somit in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index, kurz RSI, liegt bei 68,54 und weist darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird somit für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...