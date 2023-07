Alphabet: Analysten setzen mittelfristiges Kursziel auf 120,48 EUR

Die Aktie von Alphabet konnte gestern am Finanzmarkt leicht zulegen und schloss mit einem Minus von -0,05%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein positives Ergebnis von +1,11%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Die Bankanalysten sehen aktuell ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 120,48 EUR. Dies entspricht einer Abweichung vom derzeitigen Kurs um +9,79%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des positiven Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 49 befragten Analysten empfehlen 31 die Aktie als starken Kauf und weitere 14 als grundsätzlichen Kauf. Mit insgesamt vier neutralen Bewertungen ist die Stimmung demnach überwiegend positiv (Rating “halten” = 4). Das Guru-Rating liegt nun bei stabil guten Werten von durchschnittlich 4,55 Punkten nach ebenfalls...