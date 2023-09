Alphabet: Analysten sehen Kursziel von 138,05 EUR

Die Aktie von Alphabet hat nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 138,05 EUR und damit um +8,19% über dem aktuellen Wert.

• Alphabet: -0,05% Entwicklung am 12.09.2023

• Durchschnittliches Rating von Bankanalysten bleibt unverändert bei 4,42

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Alphabet eine leichte Abwärtsbewegung um -0,05%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch eine positive Bilanz mit einem Plus von insgesamt +1,78%, was auf den Optimismus des Marktes zurückzuführen ist.

Die Analysten sind sich einig: Das aktuelle Kurspotenzial der Alphabet-Aktie beträgt +8,19%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 31 Bankanalysten einen Kauf...