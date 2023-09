Alphabet: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,70% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Alphabet-Aktie wird nach Meinung von Bankanalysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel von Alphabet liegt bei 136,92 EUR, was einem Kurspotenzial in Höhe von +7,70% entspricht. Die jüngste Kursentwicklung zeigt einen neutralen Trend und teilt somit nicht jeder Analyst diese positive Einschätzung.

• Am 08.09.2023 hat die Alphabet-Aktie um +0,83% zugelegt

• Mittelfristiges Kursziel beträgt laut Analystenempfehlungen 136,92 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +82,35%

• “Guru-Rating” wurde auf 4,39 erhöht

Am gestrigen Handelstag stieg die Alphabet-Aktie um +0,83%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +0,53% verzeichnet werden. Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Alphabet somit 136,92 EUR.

Insgesamt sind sich die meisten Analysten einig und...