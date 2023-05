Alphabet: Analysten sehen Kurspotenzial von 117,18 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieriesen Alphabet wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 117,18 EUR und stellt ein Potenzial von -16,91% dar. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung.

Am gestrigen Handelstag verlor die Alphabet-Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von -0,17%. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Performance von 1,48%. Die Stimmung am Markt scheint momentan pessimistisch zu sein.

Von insgesamt 74 analysierten Meinungen bewerten aktuell 32 Analysten das Papier als starken Kauf und weitere 33 als Kaufempfehlung. Fünf Experten empfehlen das Halten der Position und vier Analysten raten zum Verkauf. Insgesamt sind also noch immer rund neunzig Prozent aller Experteneinschätzungen optimistisch.

Zudem verbesserte...