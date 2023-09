Alphabet: Analysten prognostizieren Kursziel von 138,05 EUR

Die Aktie von Alphabet scheint derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 138,05 EUR, was einem Potenzial von +8,14% entspricht. Am gestrigen Handelstag konnte die Alphabet-Aktie eine positive Entwicklung von +0,40% verzeichnen und erreichte damit ein Plus von insgesamt +0,85% in den letzten fünf Tagen.

Analytiker sind sich größtenteils darüber einig, dass es sich lohnt in Alphabet zu investieren; 31 Experten empfehlen einen Kauf der Aktien des Unternehmens und weitere zwölf sprechen eine optimistische Empfehlung aus. Nur neun Experten bewerten das Unternehmen als “Halten”. Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Wert 4,42.

Trotz eines neutralen Trends in letzter Zeit bestätigt das hohe Vertrauen der Analytiker die Erwartungen an die Wachstumschancen des Unternehmens – mit einer positiven...