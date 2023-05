Alphabet: Analysten erwarten Kursziel von 117,10 EUR

Die Aktie von Alphabet wird derzeit nach Meinung von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 117,10 EUR und eröffnet damit ein Investitionsrisiko von -18,30%. Die jüngste Entwicklung des Unternehmens zeigt jedoch einen schwachen Trend und teilt nicht alle Einschätzungen. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine leichte Steigerung um +0,02% am Finanzmarkt.

• Alphabet am 03.05.2023 mit einer kleinen Steigerung von +0,02%

• Mittelfristiges Kursziel für Alphabet bei 117,10 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53

32 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 33 bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung geben fünf Experten ab und keine einzige Empfehlung lautet “Verkauf”. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einstellung beträgt somit...