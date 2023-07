Alphabet: Analysten erwarten Kursanstieg auf 132,20 EUR

Nach Ansicht von Experten wird die Aktie von Alphabet aktuell nicht angemessen bewertet. Das Kursziel beträgt +9,80% des aktuellen Preises.

• Alphabet erzielt am 31.07.2023 eine Rendite von +0,08%

• Das Kursziel für Alphabet liegt bei 132,20 EUR

• Guru-Rating Bewertung bleibt unverändert bei 4,39

Gestern verzeichnete Alphabet einen Anstieg um +0,08% an den Finanzmärkten. Dieses Ergebnis addiert sich zu einer Steigerung von insgesamt +8,57%, was in den letzten fünf Handelstagen und somit der gesamten Woche erreicht wurde. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung positiv ist – hätten Bankanalysten mit diesem Wachstum gerechnet? Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls eindeutig.

Wenn sie richtig liegen sollten...