Alphabet: Aktienkurs bei 120,97 EUR - Analysten sehen Potenzial von +6,34%

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens Alphabet wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für Alphabet beträgt 120,97 EUR und könnte somit einen Anstieg um +6,34% bedeuten.

• Gestern legte das Unternehmen am Finanzmarkt um +0,27% zu.

• Ein Guru-Rating von 4,55 bestätigt die positive Einschätzung.

• Bei insgesamt 31 Analysteneinschätzungen gilt die Alphabet-Aktie als starker Kauf.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine Steigerung um ganze drei Prozent erreichen und auch gestern wurde mit einem Plus von +0,27% ein positiver Trend verzeichnet. Die Stimmung auf dem Markt ist also relativ optimistisch.

Durchschnittlich haben sich Bankanalysten auf ein Kursziel von 120,97 EUR festgelegt und damit ein Potential für Investoren ermittelt. Mit...