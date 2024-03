Alphabet Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Anleger-Stimmung bei Alphabet ist laut Diskussionen in sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 134,05 USD liegt, während die Aktie selbst bei 150,77 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,47 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 143,05 USD, was einem Abstand von +5,4 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Alphabet-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,16 Punkten, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung an, weshalb er als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 136,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -9,46 Prozent ergibt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Alphabet.

Alphabet kaufen, halten oder verkaufen?

